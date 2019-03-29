Sokakta Çırılçıplak Dolaşan Adama Gözaltı

ANTALYA'nın Muratpaşa
ilçesinde, sokaklarda çırılçıplak gezen, ismi öğrenilemeyen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan adam, serbest bırakıldı.
Olay, geçen hafta, Muratpaşa ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ve sokaklarda çırılçıplak dolaşan erkeği görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, çıplak dolaşan adamı ekip aracına bindirip, polis merkezine götürdü. Kimliği açıklanmayan kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
- Antalya
Güncel
Kaynak: DHA