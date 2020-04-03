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Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza

Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri artırıldı Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri kapsamında valiliğin belirlediği kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanıyor.

03.04.2020 22:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:00

Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza

Kahramanmaraş 'ta korona virüs önlemleri artırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri kapsamında valiliğin belirlediği kurallara uymayanlar hakkında cezai işlemler uygulanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde önlemler alınırken, Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan önlemlerde hayata geçiriliyor. Kahramanmaraş'ta polis, önlemler kapsamında sokakta gezen vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları konusunda sık sık uyarırken, kent merkezinde yapılan trafik uygulamasında kalabalık olarak yolculuk yapanlara da cezai işlem uygulanıyor.

Valiliğin aldığı son kararla çalışanlar ile bir yerden bir yere gitmek isteyenlerin belge bulundurması gerekirken, polis ekipleri, zaruri ihtiyaç haricinde sokakta olan çocuk, öğrenci ve yaşlıları da uyararak evlerine gönderiyor. Kurallara uymayan yaklaşık 100 kişiye ise 392 lira idari para cezası yazıldı.

Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, 3. Sayfa

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Sokakta çocuklu, trafikte kalabalık gezenlere ceza
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