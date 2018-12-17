17 Aralık 2018, 18:11
»»

Sokakta Çöp Toplarken Neler Bulduk ?! ( #greenwalk )

> Merhaba ! Bugün #greenwalk etkinliğinde amacımız Belçikadaki çöpleri toplamaktı ve positif bir imaj yaymaktı etrafımıza . WouldYouReact kanalının organize ettiği bu süper etkinlikte sokakları temizledik bir çok ünlü isimlerle .. Youtuberler, televizyon sunucuları,radio sunucuları gibi insanlarla .

> Merhaba ! Bugün #greenwalk etkinliğinde amacımız Belçikadaki çöpleri toplamaktı ve positif bir imaj yaymaktı etrafımıza . WouldYouReact kanalının organize ettiği bu süper etkinlikte sokakları temizledik bir çok ünlü isimlerle .. Youtuberler, televizyon sunucuları,radio sunucuları gibi insanlarla ... Aynı anda ÇÖP toplarken NELER BULDUK ?

--------------------

> Her İki Gün Yeni Video

--------------------

> Instagram : https://goo.gl/PvEYBD

--------------------

> 2014ibeau@gmail.com

TR - Profesyonel İletişim

• ENG - Professional Communication

• FR - Communication Professionnelle

--------------------

Sayonara April by KODOMOi https://soundcloud.com/kodomoimusic

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

http://creativecommons.org/licenses/b...

Music provided by Music for Creators https://youtu.be/pgWroCEjKqQ
Kaynak: Youtube