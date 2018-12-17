Sokakta Çöp Toplarken Neler Bulduk ?! ( #greenwalk )

> Merhaba ! Bugün #greenwalk
etkinliğinde amacımız Belçikadaki çöpleri toplamaktı ve positif bir imaj yaymaktı etrafımıza . WouldYouReact kanalının organize ettiği bu süper etkinlikte sokakları temizledik bir çok ünlü isimlerle .. Youtuberler, televizyon sunucuları,radio sunucuları gibi insanlarla ... Aynı anda ÇÖP toplarken NELER BULDUK ?
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Kaynak: Youtube