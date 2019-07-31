Haberler» Güncel» Haber

Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı 11 yaşındaki erkek çocuğu hayatını kaybetti.

31.07.2019 18:37
Sokakta vahşet! Kız çocuğu, erkek çocuğunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Diyarbakır'da kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu, sokakta 11 yaşındaki Cihan Gider'i boğazından bıçakladığı. Ağır yaralanan Gider, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Huzurevleri Mahallesi 19'uncu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kız çocuğu, elindeki bıçakla Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi.

Esnaf, hayatını kaybeden çocuğun kanlarını, dükkanlarının önünden yıkayarak çıkardı.

Ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenildi.


Huzurevleri Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (18)
ASLAN: Allah sonumuzu hayır etsin Ülke hiç iyiye gitmiyor acilen milli eğitim bakanlığının tedbir alması gerekiyor öğrencilere çok sıkı ahlak bilgisı derslerinin verilmesi gerekir sadece matematik türkçe öğretmeyle bu iş olmuyor gençlerin büyüklere karşı saygısı kalmamış belediye otobüslerinde yaşlı ınsanlar ayakta gidiyor gençler yerinden kalkmıyor uyuşturucu almış başını gidiyor ağaç yaşken eğilir
Yayından Kaldır
22 2
Cevap yaz
WW WWWW: orasının adı huzursuz evlerdir, , , torbacı ve hapçılarla dolu. . . .
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
ELAZIGLI: bunlarınm genınde var kucugunden tut buygune kadar caniler bu kırolar
Yayından Kaldır
18 35
Cevap yaz
QANTUM: Sen saf mısın, yaşadıgın ülkenin tüm illerinde var bu olaylar egitimsiz cahil biraz çık dışarıda gün yüzü gör.
Yayından Kaldır
0 0
DİYARBAKIRLI: Diyarbakırda oturan normal medeni insanlarda var. Elazığlı olmanız sizin kıro olmadığınızı göstermez. Her yerde böyle vakkalara rastlanıyor. Normalde cevap bile yazmazdım ama kirlilik yapmışsınız sayfada
Yayından Kaldır
16 3
YANDAŞ MAFYACI KANALLAR: TÜRK TV DİZİLERİNDE AKŞAMA KADAR ADAM KESİP ADAM ÖLDÜRÜYORLAR. . . AİLELERDE ÇOCUKLARIYLA AĞZINI AÇIP SEYREDİYOR. . . SONRADA ÇOCUKLAR DİZİ ÇEVİRMEYE BAŞLIYOR İŞTE
Yayından Kaldır
40 1
Cevap yaz
DİZİ İZLEMİYORUM: Dizilerde siddet var asla izlemem evdekilerede seyrettirmem. Bu diziler yuzunden siddet artti ulkede herkes mafyacilik oynuyor, evlerde dayak siddette artti.
Yayından Kaldır
0 0
boş sende
Yayından Kaldır
0 3
BAŞAK AYÇİNEEEEE: BAŞAK AYÇİN sen sus bari kapa çeneni be zaten etraf gergin birde sen tuz ekme limon kafalı
Yayından Kaldır
1 1
BAŞAK AYÇİN: Tam da benim yazacaklarımı yazmışsınız. Bunun üzerine söylenecek söz yok. Medya da internet kanalları da kendine gelmeli. Özellikle de dizi yapımcıları. Rant uğruna, reyting uğruna ''daha şiddet daha şiddet'' dediklerini duyar gibi oluyorum. Artık asla dizi seyretmiyorum.
Yayından Kaldır
8 1
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
23:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u telefonda tebrik etti
23:45   Bayram arifesinde kurbanlıklar azalırken esnafın yüzü güldü
23:45   Fed Başkanı Powell, faiz indiriminin Trump'ın direktifi ile olduğu iddialarını yalanladı
23:43   Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cipin çarpması kamerada
23:43   SAMSUN Serinlemek için dereye giren, 3 çocuk boğuldu - 2
23:42   Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cipin çarpması kamerada
23:42   Samsun'dan gölete giren 3 çocuk boğuldu -1