23 Kasım 2018, 16:34
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Otomobilde Kanlı İnfaz! Karısını ve Yanındaki Adamı Gözünü Kırpmadan Öldürdü

Diyarbakır'da Ramazan Nerede isimli şahıs, yolda yürürken, otomobilde gördüğü eşi Vildan Nerede ile sürücü Dinçer Doğan'ı gözünü kırpmadan öldürdü.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Ramazan Nerede, yolda yürürken tesadüfen otomobilde birlikte gördüğü eşi Vildan Nerede (28) ile sürücü Dinçer Doğan'ı (31) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü.

ARACA DURMASI İÇİN İŞARET YAPTI

Olay, bugün öğle saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Nerede, sokak arasında karşıdan gelen otomobilde eşi Vildan Nerede'yi görünce, sürücüye durması için işaret yaptı. Sürücü Dinçer Doğan da durdu.

BAŞLARINA BİRER EL ATEŞ ETTİ

Bu sırada yanındaki tabancayı çeken Ramazan Nerede, eşi Vildan ile Dinçer Doğan'ın başlarına birer el ateş etti. Olaya şehit olan çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vildan Nerede ve Dinçer Doğan'ın yaşamını yitirdiği saptandı.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Yapılan incelemenin ardından Nerede ve Dinçer'in cansız bedenleri, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayın ardından kaçan Ramazan Nerede, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Diyarbakır,Bismil
23 Kasım 2018 Cuma 16:34



YORUMLAR (75)
NOLOGİC: yahu salak misiniz herkes belinde silahla geziyor ne sacma bu o kadar normal mi geliyor size valla ben hayatimda silah gormedim bunlart telefon tasir gibi silah tasiyolar allahin kirolari dogulular
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ANTEPLİ: ALLAH hiçkimeyi namusla terbiye etmesin ondan zor hiç bişey yok tabiki olyın içerğini bilmyoruz adam her şeyi daha iyi bilir namus meselesi oldumu insan hem ölür hem öldürür namus öyle basit bişey deyil ondan zor hiç bişeyde yok insanlar ne için yaşayaçaklar
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VANLI: helal olsun kardeşim
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X: koçum be. . . ne açmıştır. kafalarını karpuz gibi yarmıştır. . . zavallılar umarım cenabet cenabet gitmemişlerdir.
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MİSO: yürü be koçum bas tetiğe bitsin peki gerçekten bittimi ne olcak şimdi
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