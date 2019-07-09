09.07.2019 09:00
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Sokakta dehşet veren olay...Yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar

Sokakta dehşet veren olay...Yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılarBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta arkadaşlarıyla birlikte oturan çocuğun üzerine yanan tineri atan kimliği meçhul şahıslar kayıplara karıştı.

Sokakta dehşet veren olay...Yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta arkadaşlarıyla birlikte oturan çocuğun üzerine yanan tineri atan kimliği meçhul şahıslar kayıplara karıştı. Yanan tinerin ayağına denk gelmesi üzerine yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Olay Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. A.A. (14), sokakta 4 arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada, aynı yaş grubunda 5 kişi geldi. Gelen kişiler iddiaya göre, ellerinde bulunan tineri yakarak A.A'nın üzerine atıp kayıplara karıştı. Yanan tiner A.A'nın sol bacağının üzerine düştü. Acılar içerisinde kalan çocuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayağında yanıklar oluşan A.A'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. A.A, saldırganları tanımadığını söyledi. Polis, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Sokakta dehşet veren olay...Yanan tineri çocuğun üzerine atıp kaçtılar
Kaynak: İHA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

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