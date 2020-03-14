Sokakta gelinlik defilesi
Antalya'da bir moda evinin açılışında mankenler giydikleri gelinlikleri sokakta kurulan podyumda düzenlenen defile ile sergilediler.
14.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:02
Antalya 'da bir moda evinin açılışında mankenler giydikleri gelinlikleri sokakta kurulan podyumda düzenlenen defile ile sergilediler.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde protokol üyelerinin de katıldığı açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Hacı Salih Gürkan Cami İmam Hatibi Süleyman Çelikkaya'nın yaptığı duanın ardından açılışı yapılan moda evi, ürünlerini canlı mankenlerle sokakta tanıttı.
Mağazada satışa sunulan gelinlik, nişanlık ve kına kıyafetleri iş yeri önüne kurulan podyum üzerinde mankenler tarafından sergilendi. - ANTALYA
Antalya'nın Kumluca ilçesinde protokol üyelerinin de katıldığı açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Hacı Salih Gürkan Cami İmam Hatibi Süleyman Çelikkaya'nın yaptığı duanın ardından açılışı yapılan moda evi, ürünlerini canlı mankenlerle sokakta tanıttı.
Mağazada satışa sunulan gelinlik, nişanlık ve kına kıyafetleri iş yeri önüne kurulan podyum üzerinde mankenler tarafından sergilendi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Manşet
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