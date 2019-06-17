17.06.2019 18:50
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Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü

Sokakta iç çamaşırıyla yürüdü

TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi.

TRABZON'da, sokak ortasında iç çamaşırıyla yürüyen kadına, çevredekiler tepki gösterdi. Polisin gözaltına aldığı kadının, akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.
Ortahisar ilçesinde, öğle saatlerinde, külotla yürüyen kadını görenler, polise haber verdi. Çevredekiler, polis ekipleri gelene kadar kadına tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. Kıyafet giydirilen kadın, polis merkezine götürüldü. Kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Polis, Trabzon, Güncel

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