Sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uygulayan kişi cep telefonuyla görüntülendi.

27.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:37
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uygulayan kişi cep telefonuyla görüntülendi.
Manas Bulvarı'nda biri kadın iki kişi bir süre tartıştı.
Tartışma esnasında erkeğin genç kıza birkaç kez tokat atması, çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Genç kız da erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişiyle ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.
Polis ekiplerinin genç kıza şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. Sokakta kadına şiddet cep telefonuyla kaydedildi

Kaynak: AA

Etiketler: Manas Bulvarı, Bayraklı, İzmir, Güncel, Haber

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