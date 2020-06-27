Sokakta kadına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uyguladığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.

27.06.2020 21:20 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:40
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta genç kıza tokat atıp şiddet uyguladığı iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.
Manas Bulvarı'nda biri kadın iki kişi bir süre tartıştı.
Tartışma esnasında erkeğin genç kıza birkaç kez tokat atması, çevredekiler tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi. Genç kız da erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı.
Genç kıza şiddet uygulayan kişinin H.K. olduğunu tespit eden Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Sorgusu tamamlanan zanlı, adliye sevk edildi.
Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, darp olayını kıskançlık nedeniyle yaptığını söylediği öğrenildi. Sokakta kadına şiddet uygulayan zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Manas Bulvarı, Bayraklı, İzmir, Güncel, Haber

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