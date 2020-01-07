SOKAKTA KALAN 4 KİŞİ BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN ALINDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Havaların soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi. Bomonti- Beşiktaş Tüneli'nin hemen çıkışında bulunan alt geçide sığınan 4 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesine ait barınma evlerine götürüldü.

Havaların soğuması hiç şüphesiz ki en çok evsizleri etkiliyor. İstanbul'u etkisi altına alan yağmur ve fırtınanın ardından Demirören Haber Ajansı Kameralarına, Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin Kabataş istikametinde bulunan alt geçitte kalan Fas uyruklu 4 evsiz takıldı.

2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

İsmini söylemek istemeyen ancak 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen bir evsiz, yanında bulunan ve Faslı olduklarını söylediği 3 kişiyle birlikte yaklaşık 3 aydır alt geçitte kaldıklarını söyledi. Bir yıl önce evde kaldığını belirten ancak daha sonra Yunanistan'a gittiğini belirten evsiz, tekrar döndükten sonra ise sokaklarda kaldığını söyledi.

EKİBİMİZ 153 İHBAR HATTINI ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Alt geçitte kalan 4 evsiz, kendilerine uzanacak yardım eli beklerken, ekibimiz durumu 153 ihbar hattına bilirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokakta kalanları Büyükşehir Belediyesi'ne ait, barınma evlerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alt geçitte yatanların görüntüsü

-Anons

-153'e ihbar

-Evsizle röportaj

-Ekipleri olay yerine gelmesi

-Ekiplerin evsizleri araca bindirmesi

-Aracın alt geçitten ayrılması