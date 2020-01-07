Haberler » Güncel » Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı - Haber

Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAHavaların soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi.

07.01.2020 06:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 06:10
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ DHA
Havaların soğumasıyla birlikte, evsizler yine gündeme geldi. Bomonti- Tüneli'nin hemen çıkışında bulunan alt geçite sığınan 4 kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesine ait barınma evlerine götürüldü.
Havaların soğuması hiç şüphesiz ki en çok evsizleri etkiliyor. İstanbul'u etkisi altına alan yağmur ve fırtınanın ardından Demirören Haber Ajansı Kameralarına, Bomonti-Beşiktaş Tüneli'nin Kabataş istikametinde bulunan alt geçitte kalan Fas uyruklu 4 evsiz takıldı.
2 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ
İsmini söylemek istemeyen ancak 2 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen bir evsiz, yanında bulunan ve Faslı olduklarını söylediği 3 kişiyle birlikte yaklaşık 3 aydır alt geçitte kaldıklarını söyledi. Bir yıl önce evde kaldığını belirten ancak daha sonra Yunanistan'a gittiğini belirten evsiz, tekrar döndükten sonra ise sokaklarda kaldığını söyledi.
EKİBİMİZ 153 İHBAR HATTINI ARAYARAK YARDIM İSTEDİ
Alt geçitte kalan 4 evsiz, kendilerine uzanacak yardım eli beklerken, ekibimiz durumu 153 ihbar hattına bilirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sokakta kalanları Büyükşehir Belediyesi'ne ait, barınma evlerine götürdü.
Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı

Beşiktaş, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

06:05   Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı - Haber
06:02   Mersin'de yıkılan barakanın altında kalan 62 yaşındaki adam öldü - Haber
06:02   Sokakta kalan 4 kişi belediye ekipleri tarafından alındı - Haber
06:02   Sağanak etkisini gece de sürdürdü, su baskınları oluştu - Haber
06:02   BEŞİKTAŞ'TA DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
7.01.2020 06:20:23