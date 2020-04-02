Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı

Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı Hatay'da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı.

02.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:19
Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı
HATAY - Hatay 'da vatandaş sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf, sokak köpeği Pamuk ile futbol oynadı.
Kırıkhan ilçesinde vatandaşlar, korana virüsü sebebiyle sokağa çıkmayınca canı sıkılan esnaf kendi besledikleri sokak köpeği Pamuk ile futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan maçta Pamuk isimli köpek esnafa zor anlar yaşattı.
Pamuğu yıllardır kendilerinin beslediğini belirten esnaf Levent Arslahan, "İşlerimiz durma noktasına geldi. Vatandaşlarımız haklı olarak evlerinden çıkmıyorlar. Bizde çarşıda açık olan esnaflar olarak köpeğimizle maç yapmak istedik" dedi. Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Futbol, Hatay, Genel

Haberin Videosu :

Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Sokakta kimseyi bulamadı, köpekle futbol oynadı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:15: Çin'in Şenzen şehri kedi ve köpek eti satışını yasakladı - Haberler 15:15: Başkan Baydilli sel bölgesini ziyaret etti - Haberler 15:09: Diyetisyenden evde kalanlara 'spor yapın' çağrısı - Haberler 15:08: Kırıkkale'de sağlık çalışanlarından "evde kal" çağrısı - Haberler 15:07: Vuhan'da askeri endüstri tekrar aktif hale geldi - Haberler 14:40: Karnı burnunda dolandırıcı yüzlerce kamera incelenerek yakalandı - Haberler 14:32: Kötü günler bitecek diye beklerken vücutta 49 gün kalan virüs tespit edildi - Haberler 14:25: Kahramanmaraşlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için çöp poşeti giyiyor - Haberler 14:15: İBB Başkanı İmamoğlu: Yardım kampanyamızla 6,5 milyon lira topladık - Haberler 14:04: Son dakika: Koronavirüs tahlil bilgilerini gizleyen iki laboratuvar yetkilisine soruşturma - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak