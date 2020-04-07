İzmir’de sokakta yapılan virüs testinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü: Böyle bir uygulamamız yok

İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta koronavirüs testi yaptı. Sokakta koronavirüs testi yapılması görüntülerinin yayılmasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını belirtti.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedbirler üst düzeye çıktı.

İZMİR'DE SOKAKTA KORONAVİRÜS TESTİ

Açıklanan son verilere göre, İstanbul'dan sonra vaka sayısında ikinci sırada bulunan İzmir'de ise sağlık çalışanları, Karşıyaka ilçesinde sokakta koronavirüsü testi yaptı.

İlçenin iki noktasında yapılan testin görüntüleri sosyal medyaya düşerken, görüntülerde sağlık çalışanlarının sıraya giren vatandaşlarla ilgilendiği, burnundan ve ağzından örnekler aldığı görüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Bu şekilde yapılan çalışmanın ardından alınan testlerin bir kaç güne kadar sonuçlarının öğrenebileceği ifade edilirken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir uygulamalarının olmadığını bildirdi. Karşıyaka'ya bir vaka için gittikleri öğrenilen ekiplerin, kendilerini gören vatandaşlara test yaptıkları aktarıldı.

Kaynak: İHA