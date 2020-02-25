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Sokakta melodika çalan Ali'nin hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi

BATMAN'da, okul çıkışı sokakta tablet alabilmek için melodika çalan 9 yaşındaki Ali'nin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan, 'Çocuklar üşümesin' grubunun çağrısına yanıt veren sanatçı Haluk Levent, Ali'nin hayalini gerçekleştirdi.

25.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:21Sokakta melodika çalan Ali'nin hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi

BATMAN'da, okul çıkışı sokakta tablet alabilmek için melodika çalan 9 yaşındaki Ali'nin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan, 'Çocuklar üşümesin' grubunun çağrısına yanıt veren sanatçı Haluk Levent, Ali'nin hayalini gerçekleştirdi.

Sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez 'da sokakta melodika çalan küçük Ali'ye yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul çıkışında tablet alabilmek için sokakta melodika çalıp para biriktiren Ali'yi gören grup üyeleri, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çağrıda bulundu. O çağrıya sanatçı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Küçük Ali'yi görüntülü arayıp konuşan Haluk Levent, hayali olan tableti hediye etti. Çizgi film karakterli kostümleri giyerek, müzik eşliğinde tableti götüren grup üyelerini karşısında gören Ali'nin yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Haluk Levent, Batman, Güncel

Kaynak: DHA

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