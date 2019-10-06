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Sokakta ortasında kavga ettiler

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 5 kişilik grup, husumetli oldukları genci, sokak ortasında tekme tokat dövdü.

06.10.2019 15:45Sokakta ortasında kavga ettiler
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde 5 kişilik grup, husumetli oldukları genci, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kavga, saniye saniye cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Olay, önceki gün, Kaynarca ilçesi Aydın Caddesi'nde meydana geldi. 5 kişilik grup ile husumetli oldukları genç arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, ismi öğrenilemeyen genci, tekme tokat dövmeye başladı. Bu sırada araya giren çevre sakinleri, kavgayı ayırdı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Taraflar, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Kaynarca, Aydın, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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