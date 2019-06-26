26.06.2019 09:05
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sokakta oturan kadının elindeki telefonu çaldı, ev hapsi aldı

Sokakta oturan kadının elindeki telefonu çaldı, ev hapsi aldı Adliyeye sevk edilen zanlı, ev hapsi cezası verildiADANA - Adana'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı.

Sokakta oturan kadının elindeki telefonu çaldı, ev hapsi aldı
Adliyeye sevk edilen zanlı, ev hapsi cezası verildi
ADANA - Adana 'da evinin önünde oturan kadının elindeki cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51225 Sokakta meydana geldi. Kızıyla birlikte evinin önünde oturan Nadire T.'nin yanına sessizce yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçmaya başladı. Şahsın arkasından koşan Nadire T.'nin kızı Dursun G. (37), şahsı pantolonundan yakaladı ancak kapkaççı kendini kurtararak olay yerinden kaçtı.
Annesinin telefonunu çalan şahsın yüzünü gören Dursun G., ihbar üzerine olayın yaşandığı sokağa gelen polislere eşkal bilgisi verdi. Verilen eşkale göre çevrede araştırma yapan polis, şüphelinin Muhammed A. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda, olaydan 2 saat sonra Muhammed G. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu 'na getirilen Muhammed A. basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük sanki" diyerek tepki gösterdi.
Çalınan cep telefonu, sahibine teslim edilirken, Muhammed A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliye çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi.Sokakta oturan kadının elindeki telefonu çaldı, ev hapsi aldı
Kaynak: İHA
İsmetpaşa Mahallesi , Seyhan , Adana , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:33 Sadaka kutusu hırsızları kamerada
09:27 (Özel) Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada
09:25 Panama'da 6.3 büyüklüğünde deprem
09:18 (ÖZEL) Sadaka kutusu hırsızları kamerada
09:17 (Özel) İnci Türkay eski eşiyle olan velayet davasında kazandı
09:09 Edirne'de katliam gibi kaza: 10 ölü, 30 yaralı
09:06 Başkent'te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı