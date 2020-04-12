Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken emniyet mensupları da görevlerini sürdürüyor. Emniyet güçleri görevlerini yerine getirirken farklı durumlarla da karşılaşabiliyor. Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde iki kardeşin polis arabasını görünce saklanmaları, deve kuşunun saklanmasını hatırlattı.

ÇİKOLATA VERDİLER

Polis memurları devriye atarken ilginç bir olayla karşılaştı. Evinin önünde oynayan çocuk, polisleri görünce korkarak, kendince ev olarak yaptığı alana saklandı. 4 yaşındaki Mete isimli çocuğun bu davranışını fark eden polisler, çocuğun yanına giderek çikolata verdi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Polisin yalnızca suçluları kovaladığını, polisten korkmaması gerektiğini söyledi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş el sallayarak uğurladı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen polisler, sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmedi.