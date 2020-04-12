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Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sokağa çıkma yasağında sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk, polis arabasını görünce oyun oynamak için kız kardeşiyle yaptığı eve yatarak saklandı. Polis ekipleri, korkan çocuk ve kız kardeşine çikolata ikram etti.

12.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:48

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken emniyet mensupları da görevlerini sürdürüyor. Emniyet güçleri görevlerini yerine getirirken farklı durumlarla da karşılaşabiliyor. Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde iki kardeşin polis arabasını görünce saklanmaları, deve kuşunun saklanmasını hatırlattı.

Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı

ÇİKOLATA VERDİLER

Polis memurları devriye atarken ilginç bir olayla karşılaştı. Evinin önünde oynayan çocuk, polisleri görünce korkarak, kendince ev olarak yaptığı alana saklandı. 4 yaşındaki Mete isimli çocuğun bu davranışını fark eden polisler, çocuğun yanına giderek çikolata verdi.

Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Polisin yalnızca suçluları kovaladığını, polisten korkmaması gerektiğini söyledi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş el sallayarak uğurladı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen polisler, sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmedi.

Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve saklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Polis, Güncel
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