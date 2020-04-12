Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı

Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sokağa çıkma yasağında sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk, polis arabasını görünce oyun oynamak için kız kardeşiyle yaptığı eve yatarak saklandı.

12.04.2020 21:47 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:48
Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı
BALIKESİR - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde sokağa çıkma yasağında sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuk, polis arabasını görünce oyun oynamak için kız kardeşiyle yaptığı eve yatarak saklandı. Polis ekipleri, korkan çocuk ve kız kardeşine çikolata ikram etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, emniyet mensupları da görevlerini sürdürüyor. Emniyet güçleri görevlerini yerine getirirken farklı durumlarla da karşılaşabiliyor. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde iki kardeşin polis arabasını görünce saklanmaları, deve kuşunun saklanmasını hatırlattı. Polis memurları devriye atarken ilginç bir olayla karşılaştı. Evinin önünde oynayan çocuk, polisleri görünce korkarak, kendince ev olarak yaptığı alana saklandı. 4 yaşındaki Mete isimli çocuğun bu davranışını fark eden polisler, çocuğun yanına giderek çikolata verdi. Polisin yalnızca suçluları kovaladığını, polisten korkmaması gerektiğini söyledi. "Sizleri çok seviyoruz" diyerek ayrılan polisleri iki kardeş el sallayarak uğurladı. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen polisler, sosyal mesafe kurallarını da ihmal etmedi. Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Sındırgı, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Soylu’ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi Haberler
Soylu'ya destek yağıyor! 7 ayrı başlık en çok konuşulanlara girdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevinden istifa etti
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Haberler ›› Güncel ››Sokakta oynarken polisleri görünce korkan çocuk, yaptığı eve böyle saklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:28: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum - Haber 23:25: Kastamonu'da karantina süreleri dolan vatandaşlar evlerine gönderildi - Haber 23:21: Koronavirüs tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi - Haber 23:21: Sokağa çıkma yasağında, mahalleliyi müzikle eğlendirdiler - Haber 23:14: Meydan ve sokaklar mesai başlangıcına hazır hale getirildi - Haber 23:03: Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı - Haber 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum - Haber