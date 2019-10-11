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Sokakta oynayan 9 çocuğu, 'gürültü' yaptıkları iddiasıyla havalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Mayıs ayından bu yana 9 çocuğu dürbün taktığı havalı tüfekle vurarak yaralayan Serdar Yün (38), jandarma ekiplerince yakalandı.

11.10.2019 23:11Sokakta oynayan 9 çocuğu, 'gürültü' yaptıkları iddiasıyla havalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Mayıs ayından bu yana 9 çocuğu dürbün taktığı havalı tüfekle vurarak yaralayan Serdar Yün (38), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Yün, mahkemece tutuklanırken, ifadesinde "Çocuklar çok gürültü yapıyorlardı. Korkutmak amacı ile ateş ettim. Bir de sokak köpeklerine atıyordum" dediği öğrenildi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Mayıs ayında sokakta oynayan çocuk, havalı tüfekle açılan ateş sonucu vurularak yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri çalışma başlatırken, önceki güne kadar toplam 9 çocuk aynı şekilde vurularak yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede sivil ekipler görevlendirdi ancak bir sonuç alamadı. Ardından bölgeye çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirerek, çalışmanın kapsamı genişletildi.

Önceki gün Ayça A.'nın (16) sokakta oynarken havalı tüfekle vurularak yaralanmasının ardından jandarma ateşin açılmış olabileceğini değerlendirdiği 3 evde savcılıktan alınan izinle arama yaptı. Serdar Yün'ün yalnız yaşadığı evde yapılan aramada biri oksijen tüpü ile güçlendirilmiş ve dürbünlü olmak üzere 2 havalı tüfek ve silaha ait çok sayıda saçma ele geçirildi. Yapılan incelemede Yün'ün havalı tüfeğinin menzilini ve şiddetini artırmak için oksijen tüpü kullandığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen Yün, ifadesinde, "Çocuklar çok gürültü yapıyorlardı. Korkutmak amacı ile ateş ettim. Vurulduklarını görmedim. Bir de sokak köpeklerine atıyordum" dediği öğrenildi. Yün, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ayça A.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Çerkezköy, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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