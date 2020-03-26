Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Sokakta oyun oynarken ceset buldular Sivas'ta onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu Sivas'ta sokakta oyun onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu.

26.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:35
Sokakta oyun oynarken ceset buldular
Sivas 'ta onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu
SİVAS - Sivas'ta sokakta oyun onayan çocuklar kimliği bilinmeyen bir erkek cesedi buldu.
Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde Abdulvahapgazi Mahallesi 17. Sokakta bulunan bir inşaat sahasında meydana geldi. İnşaat çevresinde oyun oynayan çocuklar bir cesetle karşılaştı. Durumu anne ve babalarına anlatmaları ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu anlaşıldı. Ekipler, inşaat halindeki binada ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Sokakta oyun oynarken ceset buldular

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Sokakta oyun oynarken ceset buldular - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:57: 102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs için altın kurallar - Haberler 15:57: Balıkesir'de orman yangını - Haberler 15:56: CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 15:55: Ekiplerin yardım getirdiği yaşlı kadın duygulandı - Haberler 15:50: Ordu'da korona virüse karşı 'Dezenfekte tüneli' - Haberler 15:45: Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcudan adres sordu - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 15:38: Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini kendi sitesinden paylaşacak - Haberler 15:36: İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haberler 15:05: Sultangazi'de hayatını kaybeden kadın koronavirüs şüphesiyle morga kaldırıldı - Haberler 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur