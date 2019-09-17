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Sokakta oyun oynayan çocuğu elektrik çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu bir çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

17.09.2019 22:18Sokakta oyun oynayan çocuğu elektrik çarptı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde akşam saatlerinde sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu bir çocuk elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ürgüp Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu iki çocuk evlerine yakın yerde oynarken çocuklardan bir tanesi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan çocuğu gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Ürgüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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