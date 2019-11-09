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Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandı

Bağcılar'da park halindeki hatlı minibüs henüz belirlenemeyen sebeple tutuşarak alev alev yandı.

09.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:21Sokakta park halindeki minibüs alev alev yandı
'da park halindeki hatlı minibüs henüz belirlenemeyen sebeple tutuşarak alev alev yandı. ekipleri tarafından söndürülen minibüsün yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla yansıdı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi 760 Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 M 0913 plakalı Bakırköy-Bağcılar hatlı minibüste bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön tarafında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Alevlere teslim olan minibüs çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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