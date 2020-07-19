İnsanlığın bittiği an! Alkollü şahıs, görme engelli vatandaşı hastanelik etti
Samsun'un İlkadım ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, sokakta karşılaştığı görme engelli vatandaşı darp edip giysisini yırttı. Yaralanan vatandaş, darp raporu alıp şikayetçi oldu.
19.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 22:26
Samsun'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta karşılaştığı görme engelli Muhammed Ç.'nin (43) yanında bulunan gençlere sataştı. Sebepsiz yere görme engelli Muhammed Ç.'ye saldıran şahıs Muhammed Ç.'yi darp edip üzerindeki giysisini yırttı.
DARP RAPORU ALIP ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaralanan Muhammed Ç., polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Yorumlar (6)
;:-:;: BU PISLIGIN AYNI SEKILDE GÖZLERI BAGLANIP ORTAYA ALINARAK DÖVÜLMESI GEREKIR ZIRA HUKUK VE ADALETTEN ÜMIDI KESTIK KISASA KISAS ORMAN KANUNU UYGULAMALARINA MILLET ADETA TESVIK EDILIYOR