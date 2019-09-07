Haberler» Güncel» Haber

'Sokakta şenlik var' coşkulu başladı

07.09.2019 12:10 'Sokakta şenlik var' coşkulu başladı


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:25   Fatih'te tarihi ahşap binada yangın (3)
13:25   'Yeşil altın'da hasat zamanı
13:24   Toroslar'da "Açık Hava Sinema Günleri" sona erdi
13:24   Yeşeren çınarlara İstanbul gezisi
13:22   İdlib'de saldırılardan kaçan çaresiz aile su kemerine sığındı (2)
13:22   Otomobilin motor kısmına giren kedi çıkarıldı
13:20   Mardin'de terör saldırısı: 1 polis şehit, 1 güvenlik korucusu yaralı