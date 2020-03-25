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Sokakta silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Sokakta silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralıADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Özbayhan, pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 kişi ise yaralandı.

25.03.2020 02:37 | Son Güncelleme: 25.03.2020 02:39
Sokakta silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı
ADANA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Özbayhan, pompalı av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, 3 kişi ise yaralandı.
Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2477 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, iddiaya göre sokakta karşı karşıya geldi. Husumetten dolayı tartışmaya başlayan iki grup, olayın büyümesi üzerine birbirlerine pompalı tüfekle saldırdı. Tarafların açtığı ateş sonucu Emre Özbayhan ile 3 kişi yaralandı. Yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan durumu ağır olan Özbayhan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, cinayete karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. Sokakta silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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Sokakta silahlı kavga 1 ölü, 3 yaralı

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