Sokakta uluslarası festivale hazırlandılar

MARDİN'de, Türkiye 'nin ilk ve tek sosyal sirk okulu olarak kurulan ve daha sonra 'Her Yerde Sanat Derneği' adını alıp kurumsallaşan sosyal sorumluluk projesi olan Sirkhane, hem Mardinli çocuklarla hem de Suriye ve Irak 'tan gelen mülteci çocuklarla birlikte Uluslarası Sirk Festivali'ne hazırlanıyor. 'Her Yerde Sanat Derneği'nce düzenlenen bu etkinliklerle, çocuklara, en temel hakkı olan ancak savaş ve zor koşullar nedeniyle ellerinden alınan oyun oynama yeniden kazandırılmaya çalışılıyor.Mardin'de 2012 yılından bu yana faaliyet yürüten ve 100 binin üzerinde çocuğa ulaşan 'Her Yerde Sanat Derneği' düzenlediği etkinliklerle savaştan kaçan çocukları yeniden hayata döndürmeyi amaçlıyor. Derneğin en önemli projelerinden biri olan 'Sirkhane' Türkiye'nin ilk sosyal sirk okulu olarak biliniyor. 5 yıldan bu yana Mardin'de savaştan kaçan çocukların karşılaştığı travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için kurulan atölyelerde, çocuklara sirk gösterisinin yanı sıra, dernek bünyesinde açılan atölyelerde çoğunluğu yaşları 3- 18 arasında değişen yüzün üzerinde Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Ellerindeki toplarla ve uzun tahta bacaklarıyla dans eden çocuklar, aynı zamanda perküsyon ve ritim eğitimi ile Türkçe dersleri de alıyor.'SURİYELİ VE MARDİNLİ ÇOCUKLAR ÇOK İYİ ARKADAŞLIKLAR KURUYOR'Her Yerde Sanat Derneği Başkanı Serdal Adam, eğitime çocukların ailelerinin de dahil olduğunu, derneğin etkinliğine katılan çocukların iyi arkadaşlık ilişkileri kurduklarını söyleyerek, "Savaştan kaçan çocuklar ile ülkesine yeni yabancılar gelen çocuklar birbirlerine karşı önyargı besliyorlar, bu önyargıyı yıkmak ve mağdur çocukları hayata yeniden kazandırmak için çalışıyoruz. Sirkhanede Suriyeli ve Mardinli çocuklar çok iyi arkadaşlıklar kuruyor. Aileleri de arkadaş oluyor. Sirk gösterileri sayesinde sadece çocuklar değil ailelerde sürece dahil oluyor" diye konuştu.'ÇOCUKLARIN OLDUĞU HER YER BİZİM İÇİN DOĞAL ATÖLYE'Gelecek hafta, 12 farklı ülkeden 45 sanatçının bir araya gelerek Mardin ve ilçeleriyle tarihi mekanlarda çeşitli gösteriler yapacağını anlatan Proje sorumlusu Pınar Demiral, Her Yerde Sanat Derneği'nin atölye çalışmalarını sokaklar başta olmak üzere imkanların güç olduğu her yerde yaptıklarını söyledi. Çocukların olduğu her yerin kendileri için birer doğal atölye olduğunu anlatan Demirel, "Bu yüzden sokakta, meydanlarda, alanlarda çocukların oyun oynadıkları her yerde eğitimlerimizi veriyoruz. Aslında biz yerle mekanla çok da sabit kalmak istemiyoruz. Sirkhane, çocuklarının aslında çocukluk dönemlerini en güzel şekilde yaşayabilmeleri için kuruldu ve bunu da hayat boyunca yaşayabilecekler, yaşadıkları, ortak dostları, sosyalleştikleri, arkadaş edindikleri farklı alanlarda eğitim aldıkları üretim yaptıkları ve bunları festivalde sergiledikleri bir alan. Burası çocuklara ait bir alan. 2012 yılında kurduğumuz dernek bünyesinde gönüllü olarak çalıştık. Mardin ve ilçelerde düzenlediğimiz atölye ve festival etkinlikleriyle yıl boyunca yaptığımız hizmetlerle 500 bin çocuğa ulaştık. Aylık olarak her merkezimizde 150 çocuğumuz düzenli olarak eğitim görüyor. Şimdi Uçan Halı Çocuk Festivali'miz başlıyor. Festivalimiz bir hafta sürecek aslında ve çocuklar için düzenlenen bir festival farklı 12 ülkeden 45 sanatçımız Mardin'e geldi. Hem çocuklarımıza eğitim veriyorlar hem de birlikte hazırladıkları gösterileri önümüzdeki hafta sergilemeye hazırlanıyorlar" dedi.'TRAMVALARI ATLATMALARINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'Eğitim koordinatörlerden Ebu Halid Kasım ise Şam'dan Mardin'e geldiğini belirterek, "Suriye'de de eğitimciydim. Burada çocukların yaşadıkları o travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmenin yanında, onlara güzel bir ahlak ve kendi çevrelerine saygılı bir nesil olarak yaşamalarına öncelik veriyoruz" diye konuştu.'BURADA ÇOK MUTLU OLUYORUM'Şam'dan savaştan kaçarak ailesiyle Mardin'e geldiğini anlatan çocuklardan Ziyat el Makid (14), Suriye'de yaşadığı acıları bir nebze olsa sirk sayesinde unuttuklarını ve burada çok eğlendiklerini söyledi. Mikat sirkhane sayesinde hem İstanbul, Ankara gibi şehirleri gezdiğini hem de Suriye'de yaşadığı acıları unuttuklarını ifade ederek, "Burada tahtabacak, dans, müzik, akrobasi eğitimleri alıyoruz. İnşallah ülkemde savaş biter, bizler de ülkemize dönüp orada yaşamımızı devam ederiz. Burada çok mutlu oluyorum. Burada keyifle çalışıyoruz" dedi.