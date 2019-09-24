Sokakta uyurken üstünden araba geçti

Çin, (DHA)- Çin'de bir adam, öğlen yemeğinden sonra sokakta yere mat serip uyudu. O sırada otoparktan çıkan bir aracın sürücüsü, uyuyan adamı fark etmedi ve ayağının üzerinden geçti. O anlar, sokak kameralarına yansıdı.

Olay, Çin'in Zheijang eyaletine bağlı Ningbo şehrinde meydana geldi. Liang isminde bir inşaat işçisi, öğlen yemeğinden sonra sokakta biraz kestirmek istedi. Yere mat koyan işçi, matın üzerinde uyuyakaldı. O sırada sokakta bulunan otoparktan beyaz bir arabanın çıktığı görüldü. Arabanın sürücüsü, yerde uyuyan Liang'ı görmedi ve ayağının üzerinden geçti.

Hafif yaralanan Liang'ın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA