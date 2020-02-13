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Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana polisinin sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakaladığı zanlı tutuklandı.

13.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:54Sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
polisinin sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakaladığı zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesinde Arif Y.'nin (28) sokakta uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Polis adrese giderek yaptığı baskında zanlıyı yakaladı. Zanlının üzerini arayan ekipler, 3,21 gram bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 205 lira para buldu.

Emniyetteki işlemin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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