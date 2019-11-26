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Sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu

Hatay'ın Payas ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra sokaklarda tek başına yaşayan adam, yol kenarındaki bir koltukta ölü bulundu.

26.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:32Sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu
Hatay'ın Payas ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra sokaklarda tek başına yaşayan adam, yol kenarındaki bir koltukta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Salih Yaman eşinden ayrıldıktan sonra boş arazide yaşamaya başladı. Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Yaman, iddiaya göre alkol aldıktan sonra E5 Karayolu üzeri İtfaiye karşısındaki bir koltukta uyuyakaldı.

Öğle saatlerinde Yaman'ı koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar, önce uyandırmak istedi, uyandıramayınca durumu 112 acil sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaman'ın öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından Yaman'ın cesedi Hatay Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Salih Yaman'ın kesin ölüm sebebi ise yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. - HATAY

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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