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Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak

Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak Kocaeli'de sokakta yaşayan yürüme engelli adam, korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından barınma merkezine yerleştirildi.

05.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:59
Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak
KOCAELİ - Kocaeli 'de sokakta yaşayan yürüme engelli adam, korona virüs tedbirleri kapsamında ekipler tarafından barınma merkezine yerleştirildi.
Kocaeli'de sokakta yaşayan, şeker hastası ve bir ayağı olmayan 54 yaşındaki Katip Deniz'e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı. Bacağı için pansuman gereken ve salgın nedeniyle dışarıda kalması risk teşkil eden 54 yaşındaki Deniz için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ambulans ile sokakta yaşayan Deniz'i aldı. Pansumanı yapılan Katip Deniz, Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne götürüldü.
Merkezde sağlık kontrolleri yapılan Deniz, sıcak bir yuvaya kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bana yardım etti. Sıcak bir yuvaya kavuştum. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Genel

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Sokakta yaşayan engelli vatandaş korona virüsten, barınma merkezinde korunacak
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