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Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir topladı.

13.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:51

Henüz 20 yaşında olan ve babaannesini kaybettikten sonra bir başına sokakta yaşamak zorunda Hasan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"ALLAH ŞU AN BENİ SINIYOR"

Sosyal medyadan paylaşılan videoda yaşadığı hayatın bir imtihan olduğuna ve her şeye rağmen Allah'a şükrettiğini belirten genç, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum... Ama şöyle bir şey var: Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor" ifadelerini kullandı.

"BENİM DE BİR EVİM OLACAK"

Genelde metronun kapısının dibinde yatıyorum" diyen genç, sözlerine şöyle devam etti: "Gece 1'de kapanıyor, yere karton seriyorum, havalandırma sıcak üflediği için orada yaşıyorum ben. Ama Allah insana taşıyamayacağı yükü vermez. Benim de evim olacak, düzenim olacak... Buna inanıyorum. Şu an selpak satıyorum, iş bulamıyorum. Sokakta yaşadığımı söyleyene kadar problem yok ama onu söyleyince almıyorlar."

Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı

3. Sayfa, Yaşam, Güncel


HABER YORUMLARI (12)
ADINI YAZ Y:Canım kardeşim. . bazı insanlar var olduklarından yetinmezlerken sen olmayan şeylere şükrediyorsun bütün iyilikler ve bütün varlıklar seninle olsun. . . . . . .
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TRABZONLU61:YAZIKLAR OLSUN KENDİ ÜLKESİNİN VATANDAŞININ ÇEKTİĞİ SIKINTILARI GÖRMEZDEN GELENLERE
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ORHAN:Bu ülkede Türk olmak gerçekten suç zira bu delikanlı Suriyeli olsaydı çok farklı yerlerde olurdu
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İYİ PARTİ:SURİYELİ OLSAYDI ÇOKTAN YARDIM YAPILMIŞTI
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HAKAN:Suriyeliler''e sahip çıkacaklarına böyle zor durumdaki kendi insanımıza sahip çıkmalılar
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HALUK:laikler duymasın bu sözlerini
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HALK:Niye ayrıştıra ayrıştıra bu hale getirdiniz, kaç senedir iktidardasınız, kaç tane fabrika açıp bu milletin gencine iş verebildiniz. Öyle ya sorgusuz sualsizsiniz, devam hiç bozma kendini
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FUAT EKİNCİ:Allah seni korusun Delikanli
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CON VİK:Ben derdimden utandım Hasan sayende. Onca şeye rağmen halen diksiyonunu ve kaliteni kaybetmemişsin. En kısa zamanda tüm dileklerin gerçekleşir umarım.
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EBRARR:A be kardeş ben suri suri suriye savaş de bişe hatırlamıyor de hemen maaşa bağlan iş ,ev yemek beleş sahilde nargile içersin nede olsa bu savaş bi 10 yıl daha sürer
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