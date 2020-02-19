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Sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu"

Eyüpsultan'da gençler, sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu" tasarladı.

19.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:34Sokakta yaşayan hayvanlar için
Eyüpsultan'da gençler, sokakta yaşayan hayvanlar için "Patikondu" tasarladı.
AK Parti Eyüpsultan Gençlik Kolları üyesi bir grup genç, "Dünya Kediler Günü" dolayısıyla sokakta yaşayan hayvanların soğuk havalardan korunmaları ve sağlıklı bir hayat sürmeleri için proje hazırladı.
İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ömer Seven, kış aylarında sokak hayvanlarının her zamankinden daha fazla korunmaya muhtaç olduğunu anlattı.
Seven, "Minik dostlarımızın soğuk iklim şartlarından etkilenmemeleri ve kış aylarını daha sıcak bir ortamda geçirmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Atık malzemelerden yaptığımız kedi evlerini ilçemizin tüm mahallerine dağıtacağız. Bu kedi evlerini söz konusu mahallelerdeki hayvan dostu komşularımıza zimmetliyoruz." dedi.
Daha fazla "Patikondu" tasarlayıp dağıtacaklarını kaydeden Seven, şunları söyledi:
"Hayvanları sadece bir gün değil her gün koruyup kollamak gerekiyor. Çünkü onlar insanlar gibi taleplerini bildiremiyor, sıkıntılarını dile getiremiyor. Bu anlamda onların sesi bizler oluyoruz. İnsanlardan hayvanlara karşı merhametli olmalarını ve yardıma muhtaçlara yardım etmelerini istiyoruz."

AK Parti, Genç, Güncel

Kaynak: AA

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