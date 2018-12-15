Sokakta Yaşayan Kadını Polis İkna Etti

Muğla
'nın Milas
ilçesinde yaklaşık bir yıldır sokakta yaşayan yaşlı kadın, polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek, emniyetin misafirhanesine yerleştirildi.
Hacı İlyas Mahallesi Menteşe
Caddesi'nde sokakta yaşayan 68 yaşındaki Ummahan Çubukcu'nun soğuk havadan etkilenmemesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi için polis ekipleri seferber oldu
Yapılan tüm yardım tekliflerini daha önce "Ben sokakta mutluyum. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Akrabalarım var ama onlarla görüşmek istemiyorum. Sokakta yaşamak istiyorum. Beni kendi halime bırakın" diyerek geri çeviren Çubukçu için Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, yaşlı kadını ikna ederek yüz yüze görüşme yaptı. Polis
ekiplerinin telkinleriyle sokakta yaşamaktan vazgeçirilen Ummahan Çubukcu, Milas Emniyet Müdürlüğünün misafirhanesine alındı.
Milas Kaymakamı Eren Arslan, Çubukçu'nun bundan sonra sokaklara dönememesi ve uygun koşullarda yaşamanı sürdürebilmesi için çalışma başlatıldığı söyledi.
Muğla,Milas,Polis
15 Aralık 2018 Cumartesi 16:44