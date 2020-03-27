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"Sokakta yaşayan minik dostlarımızı unutmuyoruz"

Eyüpsultan Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak, günlük yaşamlarında aksaklık veya mağduriyet yaşamamalarını sağlamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

27.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:10

Eyüpsultan Belediyesi koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak, günlük yaşamlarında aksaklık veya mağduriyet yaşamamalarını sağlamak için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.Belediye, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak için sürdürülen çalışmaların yanı sıra sokak hayvanlarının da unutulmadığına vurgu yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için besleme ve tedavi çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası vatandaşların "Evde Kal" çağrısına uyarak evlerinden çıkamaması nedeniyle Eyüpsultan'da sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların imdadına Eyüpsultan Belediyesi yetişiyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlarının yardımına koşarak 'Siz Evdeyken Can Dostlarımız Bize Emanet' sloganıyla çalışmalarına devam ediyor. Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanları besleme çalışması kapsamında belirli noktalara konan mama makineleri dolduruluyor, sokaklar dolaşılarak can dostlar için, kolayca ulaşabilecekleri yerlere mamalar konuluyor. Besleme çalışmaları tüm ilçe genelinde rutin olarak gerçekleştiriliyor.

HAYVANSEVERLER BİRLİKTE BESLEME YAPILDI

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan hayvanseverlerle birlikte bir çalışma gerçekleştirdi. Hayvanseverlerle birlikte Akşemsettin Mahallesi ve Eyüpsultan Camii önünde bulunan sokak hayvanlarına besleme yapıldı. Akşemsettin Mahallesi'ndeki besleme çalışması saat 10.00'da Barış Manço Parkı'nda başlarken Eyüpsultan Camii çevresinde ise saat 14.00 de yapıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Koronavirüs, Güncel

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