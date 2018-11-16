Sokakta Yaşayan Vatandaşın İnanılmaz Değişimi

16 Kasım 2018 Cuma 12:45



16 Kasım 2018 Cuma 12:45

Sivas'ta sokakta yaşayan bir kişi, bir vatandaşın duyarlılığı nedeniyle büyük bir değişim yaşadı. Devletin şefkatli eliyle bakımı yapılan vatandaşın eski halinden eser kalmadıSivas'ın Divriği ilçesinde sokakta yaşayan İsmail Karakoç'u fark eden ve Divriği ilçesinde esnaflık yapan Burcu Yıldırım, Karakoç'un sokakta yaşadığını, soğuk kış günlerinde ırmakta yıkandığını, akli dengesinin bulunmadığını ve akrabalarının kendisine sahip çıkmadığını gerekçe sunarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Bir süre de Karakoç'un ihtiyaçlarını karşılayan Yıldırım'a kısa sürede Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından cevap verildi. Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bulunan Karakoç'un tüm bakımları yapıldı. Andından Sivas Bakım Merkezi'ne yerleştirildi. Karakoç'un inanılmaz değişimi görenleri şaşırttı. - SİVAS