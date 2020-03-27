Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

SOKAKTA YAŞAYANLARIN KORONAVİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

27.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:58
Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Fakat ileri yaştaki evsizler, hala sokakta kalıyorlar.
"BİZİM TEDBİR ALACAK POZİSYONUMUZ YOK, SOKAKTA YAŞIYORUZ"
Çin'de başlayıp yayılan koronavirüs salgını nedeniyle pek çok ülkede tedbir olarak sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülkemizde de vaka sayısının artmasının ardından, İçişleri Bakanlığı '65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan' vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarını sınırlandırdı. Fakat 65 yaş ve üstü olan evsizler, hala sokaklarda yaşamaya devam ediyor. Sokakta yaşayanlar koronavirüs tedirginliği yaşıyor.
Sokaklarda aralıklı olarak 35 yıldır yaşadığını belirten Alaattin Arslan koronavirüse karşı aldıkları tedbirlerle ilgili, " Şu an tedbir denilen bir şey yok. İkimiz karşı karşıya konuşuyoruz, arkadaşta maske var ama bizde yok. Şimdi 1 metre mesafesi koydular. Ağzımızdan çıkan ufak tükürükler, hastalık varsa zaten birbirimize bulaşacak. Şu an bizim tedbir alacak pozisyonumuz yok. Neden yok? Biz sokakta yaşıyoruz" dedi.
"CAMİLERDE SABUNLA ELİMİZİ, YÜZÜMÜZÜ YIKIYORUZ"
Arslan, "Burada, sokakta yatan arkadaşlarımızla mesafeli durmaya çalışıyoruz. Camilerden, açık olan esnaf arkadaşlardan dezenfekte ilaçlar almaya çalışıyoruz, ki esnafın da hemen hemen yüzde 60'ı kapalı. Elimizi, yüzümüzü temiz tutmaya çalışıyoruz. Camilerde sabunlarla ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz. Bunun dışında sokakta yaşıyoruz. Hijyen olarak bir avantajımız var, temiz hava. Virüs çıktıktan sonra yetkili kişilerden gelen kimse yok. Duyarlı vatandaşlarımız ve ilk defa televizyon kanalı olarak siz geliyorsunuz. Burada yapmamız gereken şu, bizim sokakta yatan vatandaşlarımız elbette ki bir şeylerini kaybettiler. Hiç kimse keyfi olarak kalkıp da burada kalmaz. Yattığımız yerler ne kadar temiz olursa olsun, kedi ve köpek pisliğinin üstünde yatıyoruz. Vakıflara ait kullanılabilir, atıl durumda olan binalar, çok cüzi masraflarla restore edilip biz sokakta yatanlar için kriz dönemlerinde yahut sürekli bir yer temin edilebilir. Belki bu şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum" dedi.
"TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUM"
İsmini vermek istemeyen bir başka evsiz vatandaş ise işsiz olduğunu ve 6 aydır sokakta kaldığını belirterek, "Mümkün olduğu kadar ellerimi temiz tutmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar temizlik kurallarına dikkat etmeye çalışıyorum. Yeteri kadar bu işin önleminin alınmadığını düşünüyorum. Önlem alındı deniyor ama benim gibi çok sayıda sokakta kalan insanlar var. Daha zor durumda olan yaşlılar var. Belediyenin yeri var, orası da dolu diyorlar. Hasta olduğumuzda, çok mecbur kalırsak acilden giriyorum. Oradan alıyorlar. Özellikle sokakta kalanlar için yeterince önlem alındığını düşünmüyorum. Herkes birbirinden kaçıyor" dedi.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'den edinilen bilgiye göre gelen ihbarlar doğrultusunda evsizler küçük otellere alınıyor
Daha önce spor salonundaki toplanmalara ise risk nedeniyle izin verilmiyor
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
SOKAKTA YAŞAYANLARIN KORONAVİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel

Haberin Videosu :

SOKAKTA YAŞAYANLARIN KORONAVİRÜS TEDİRGİNLİĞİ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››SOKAKTA YAŞAYANLARIN KORONAVİRÜS TEDİRGİNLİĞİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Evde gizlice tıraş yapacak berberlere uyarı! Cezası çok büyük Haberler
Evde gizlice tıraş yapacak berberlere uyarı! Cezası çok büyük
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı Haberler
Bakan Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek’in babası yaşananları anlattı Haberler
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor Haberler
Vanlı vatandaştan ilginç korona önlemi: Görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Haberler
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Görüntü Türkiye’den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor Haberler
Görüntü Türkiye'den! Ekipler, 5 metrelik karla mücadele ediyor

Son Dakika Güncel Haberleri

10:18: KOCAELİ Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Haber 10:15: Belediyelerin temizlik yarışı sosyal medyaya damga vurdu - Haber 10:12: Dışarı çıkamayan vatandaşın evine ekmek hizmeti - Haber 10:12: Gönüllü kadınlar buluşup, günde 2 bin maske üretiyor - Haber 10:11: Adana'da intikam cinayeti - Haber 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber 09:48: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz - Haber 09:26: Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor - Haber 09:11: Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor - Haber 08:45: İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu - Haber 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber