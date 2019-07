Sokakta yoğurt kovasıyla müzik yapıyordu Engelliler Sarayı'nda baterist oldu

5 yaşından beri evde ve sokakta yoğurt kovasıyla müzik yapan 14 yaşındaki Ali Kadir Aytekin'in hayali 7 ay önce tanıştığı Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşti. Kısa sürede "Engelleri Aşalım" isimli müzik grubunun bateristi olan Aytekin'in hedefi bir orkestrada sanatçı olmak.Bağcılar Plevne Ortaokulu'nda okuyan bedensel engelli Ali Kadir Aytekin (14), 5 yaşında müziğe merak saldı. İnternette izlediği "Best drummer ever" isimli videodan etkilenen Aytekin, evdeki yoğurt kovalarını alıp sokağa çıktı. Bulduğu çubuklarla kovalara vurarak ritim oluşturan Aytekin, önce kendi mahallesinde ardından da Taksim İstiklal Caddesi'nde çalmaya başladı. Küçük çocuğun kovalarla yaptığı müzik şovunu izlemek için etrafa toplanan vatandaşlar bol bol video çekti.Ritimleriyle dikkat çeken Aytekin, dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Ailesinin de desteğini alan Aytekin, doğum günlerinde, arkadaş ortamlarında ve okuldaki programlarda çalarak yeteneğini geliştirdi. Kovaları bırakıp gerçek müzik enstrümanları kullanmak isteyen Aytekin'in hayatı, annesinin onu Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'na getirmesiyle değişti.Gün gelecek hayranı olduğum Best Drummer Ever'den iyi olacağımSanattan tekstile kadar 37 branşta eğitim veren Engelliler Sarayı'na gelen Aytekin, müzik bölümüne kayıt oldu. 7 aydır müzik eğitimi alan Aytekin, bu süreçte yaşadığı değişimi şu şekilde anlattı: "9 yıldır yoğurt kovalarıyla müzik yapmaya çalışıyorum. Yoğurt kovalarıyla çalarken bir gün davul, bateri veya darbuka çalma hayali kuruyordum. Buraya geldiğim gün bu müzik aletlerini görünce çok heyecanlandım. Zafer hocamın ve arkadaşlarımın da desteğiyle kısa sürede buraya alıştım. Şimdi artık elimde tahta parçası yerine baget var ve elektronik bateri çalıyorum. Saatlerce yorulmadan çalıyorum. Bu çok büyük bir mutluluk. Kovalarımı atmadım, hala saklıyorum. Kurs bitip eve gittiğimde yine kovalarla çalmaya devam ediyorum"Müziği çok sevdiğini ve ilerletmeyi düşündüğünü söyleyen Aytekin, "Şu anda engelliler grubumuzda bateristlik yapıyorum. Daha çok çalışmak ve kalabalıklar karşısında orkestrada sanatçı olmayı hedefliyorum. Gün gelecek hayranı olduğum Best Drummer Ever'den iyi olacağım. Çıktığım bu yolda bana imkan sağlayan Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL