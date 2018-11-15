Sokakta Yorganla Dolaşmışlardı, Başkan Onları Evlerinde Ziyaret Etti

15 Kasım 2018 Perşembe 14:38



15 Kasım 2018 Perşembe 14:38

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ın cadde ve sokaklarında sarıldıkları yorganla gezen öğrencileri evlerinde ziyaret etti.Cumhuriyet Üniversitesinde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulun'da eğitim gören öğrencilerden Furkan Hatipoğlu (20), Osman İnci (19), Onur Cihan (20) ile İbrahim Enes Yalçın (21) Sivas'ın caddelerinde sırtlarında sarıldıkları yorgunlar ile gezinirken görüntülenmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüler ilgi odağı olmuştu. Bu ilginç görüntülerin nedeni, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın gençleri evlerinde ziyaret etmesiyle ortaya çıktı. Gençler yorganları, kamyonet tutacak paraları olmadığı için yanlarında taşımak zorunda kaldıklarını, hava da soğuk olduğu için taşırken yorganlara sarıldıklarını belirttiler.Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da öğrencileri, Dikilitaş Caddesi üzerindeki evlerinde ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Aydın, yorganla gezme görüntülerinin büyük ilgi çektiğini belirterek, "Sivaslı elinde ne varsa öğrenciye destek olur. Sivas huzurlu ve güzel bir şehir biz sizlerin gerçekten memleketimiz için, aileleriniz için en iyi şekilde yetişmesi ve donanımlı birer bireyler olarak eğitiminizi tamamlamanızı arzu ederiz. Bu konuda her zaman sizlerle beraberiz. Ne ihtiyacınız olursa imkanımız ölçüsünde yanınızda oluruz. Sizin her biriniz kendi evladımsınız. Sizin bir ağabeyiniz olarak amcanız olarak sıkıntılarınız olursa sizinle beraberiz" dedi.Öğrencilerden Furkan Hatipoğlu ise, "Arkadaşlarımla evimi taşıdık. Arkadaşlarla bu şekilde yapalım dedik. Çarşıdan gidelim dedik. Sosyal medyada fotoğraflarımızı paylaştık. Milletin de tepkisini merak ettik. Vatandaşlar şaşırdı fotoğraf çektirdiler. Güldüler" diye konuştu.Diğer öğrenciler de ev taşırken Sivas'ın soğuğuna dikkat çekmek istediklerini ifade ettiler. Başkan Aydın öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, öğrencilerin aileleriyle de cep telefonu aracılığıyla görüştü. - SİVAS