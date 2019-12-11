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Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

KONYA'nın Karatay ilçesinde yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı Enver Yeşilova (62), bacağından yaralandı.

11.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:09Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

KONYA'nın ilçesinde yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı Enver (62), bacağından yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta meydana geldi. Enver Yeşilova, sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bacağından yaralanan Yeşilova kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Enver Yeşilova'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Yeşilova, Karatay, Güncel

Kaynak: DHA

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