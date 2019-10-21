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Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

21.10.2019 15:07Sokakta yürürken üzerine sunta devrilmesiyle yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta yürüyen Mustafa  Arslan (32), yol kenarına konulan sunta parçalarının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Arslan, sokakta yürüdüğü sırada, fabrika işçilerinin yol kenarına koyduğu sunta parçalarının altında kaldı. Arslan, yardım çağrılarını duyan fabrika işçileri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arslan'ın vücudunda kırıklar olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Mustafa Arslan, Mahmudiye, İnegöl, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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