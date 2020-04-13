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Sokaktaki canlar unutulmadı

MERSİN'de koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından park ve bahçelere kuru mama ile su kabı bırakıldı.

13.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:17
Sokaktaki canlar unutulmadı

MERSİN'de koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından park ve bahçelere kuru mama ile su kabı bırakıldı.

Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli ekipler, 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama ve su bıraktı. Ekipler mama bıraktıkları hayvanlarla bir süre vakit geçirerek onlara şefkat gösterdi. Ayrıca, Yeni Şehir Masası'nı arayarak evlerinde besledikleri evcil hayvanlar için mama ve yem isteyen vatandaşların da talepleri karşılandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını belirterek 'Sokaktaki dostlarımız için ekiplerimiz görev başında. Belirlediğimiz beslenme noktalarına periyodik olarak mama ve su bırakıyoruz. Bu süreçte besleme noktalarımızı artırdık. Evde besledikleri kedi, köpek ve kuşlar için yem ve mama talebinde bulunan vatandaşlarımız oluyor. Onların da bu taleplerini anında yerine getiriyoruz. Hemşerilerimiz evde kalsın, sokaktaki dostlarımız bizlere emanet" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yenişehir, Güncel
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