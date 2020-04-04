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Sokaktaki canlar unutulmuyor

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını sürdürüyor.

04.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:21
Sokaktaki canlar unutulmuyor
Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için gerçekleştirdiği besleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal alanlardaki canlar için besleme gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, ülke genelinde Korona virüsle mücadelenin sürdüğü bugünlerde, sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlara sağladığı mama desteğini aksatmıyor.

Korona virüs ile Mücadele Eylem Planı kapsamında kafe ve restoranların kapanması, vatandaşların büyük bir bölümünün de evlerinden çıkmaması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsal alanlarda da besleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına ve kent merkezindeki parklara kuru mamalar bırakarak, sokak hayvanlarının imdadına yetişiyor.

Vatandaşlardan da zorunda olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen yetkililer, sokak hayvanları için her duyarlı vatandaşın kapısının önüne su ve kuru mama bırakabileceğini de hatırlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Tepebaşı, Yaşam
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