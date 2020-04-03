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Sokaktaki kalabalığı gören başkandan tepki: Allah aşkına evden çıkmayın

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'evde kal' çağrılarına karşın sokağa çıkan vatandaşları, kentin en önemli caddesine giderek uyardı.

03.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:10
Sokaktaki kalabalığı gören başkandan tepki: Allah aşkına evden çıkmayın

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 'evde kal' çağrılarına karşın sokağa çıkan vatandaşları, kentin en önemli caddesine giderek uyardı. Gürkan, "Artık yalvarma derecesine geldik, ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Allah aşkına sevgili Edirneliler, çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olur, komşunuza olur, eşine, çoluk, çocuğuna, arkadaşına olur. Lütfen evinizde kalın" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını dolayısıyla alınan bütün önlemler ve uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam eden Edirnelileri, sokağa çıkıp uyardı. Kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar'a giden Gürkan, polis ve zabıta ekipleriyle birlikte zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 89 koronavirüs vakasının görüldüğü ve 2 kişini yaşamını yitirdiği Edirne'de, sokağa çıkanlara tepki gösteren Gürkan, "Artık ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Bakın manzaraya. Dün yağış vardı pek kimse yoktu. Şimdi hava güzel, sanki kriz yok, virüs yok herkes sokakta. Vatandaşımızı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Buradan bir kez daha bütün vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum; ne olur evden çıkmayın, ne olur" diye konuştu.

'ARTIK YALVARMA DERECESİNE GELDİK'

Kimsenin 'bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini de söyleyen Gürkan, "Artık yalvarma derecesine geldik. Allah aşkına sevgili Edirneliler, çıkmayın evden. 'Bana bir şey olmaz' demeyin, size bir şey olur, komşunuza olur, eşine, çoluk, çocuğuna, arkadaşına olur. Şu caddeye bakın. Sanki normal bir günde çıkmış insanlarımız dolaşıyor. Niye dolaşıyorsunuz? Oturun evinizde. Çok mecbur değilseniz, bir ihtiyacınız varsa 112'yi arayın, belediyenin 153 hattını arayın yardımcı olalım. Devlet yanınızda, belediye yanınızda. Gözünüzü seveyim. Edirneli hemşerilerim, evde kal Edirne evde kal" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Gürkan, Edirne, Güncel
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