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SOKAKTAKİ PAZAR SOSYAL MESAFE KONTROLÜ GÜÇ DENİLEREK KAPALI PAZARA TAŞINDI

KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, sosyal mesafe kuralına ı uyulmadığı yönündeki eleştiriler üzerine bugün Merkez Mahallesi'nde sokakta kurulan semt pazarının, başka mahalledeki kapalı semt pazarında açılmasına karar verdi.

22.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:37
KORONAVİRÜS ile mücadele sürerken, Avcılar İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, sosyal mesafe kuralına ı uyulmadığı yönündeki eleştiriler üzerine bugün Merkez Mahallesi'nde sokakta kurulan semt pazarının, başka mahalledeki kapalı semt pazarında açılmasına karar verdi. Pazarcılar tepki gösterirken, çok sayıda kişi karardan habersiz olduklarını belirterek, eli boş döndü.
Sokaktaki semt pazarında kontrolün güç olduğu, 'Sosyal mesafe' kuralına tam uyulmadığı yönünde daha önce eleştiriler olduğunu göz önünde bulunduran İlçe Hıfzıssıhla Meclisi, iki gün önce toplandı. Toplantıda Çarşamba Semt Pazarı'nın bu hafta Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde kurulmayacağı, pazarın Ambarlı Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında hizmet vereceğini açıkladı. Bu açıklamadan habersiz bir grup pazarcı, sabah erken saatte gelerek tezgah açmak isteyince Avcılar Belediyesi zabıtası tarafından engellendi. Bölgeye takviye polis ekipleri de gönderildi. Pazarcılar, yıllardan bu yana kurulan semt pazarının başka yere taşınmasına tepki gösterdi. Gerginlik kısa sürede sona ererken, gün boyu polis ve zabıta da caddenin başında bekleyerek, pazarın kapatılmasından habersiz gelenleri geri çevirdi. SOKAKTAKİ PAZAR SOSYAL MESAFE KONTROLÜ GÜÇ DENİLEREK KAPALI PAZARA TAŞINDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel
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