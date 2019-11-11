Haberler » 3. Sayfa » Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu - Haber

Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran bir şahsın başından vurularak öldürülmesi olayının zanlısı konteynerde saklanırken yakalandı.

11.11.2019 14:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:18Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu
KOCAELİ (İHA) – 'nin ilçesinde sokakta gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran bir şahsın başından vurularak öldürülmesi olayının zanlısı konteynerde saklanırken yakalandı. Şahsın arkadaşıyla alkol alırken sokaktan gelen seslere sinirlenip ateş açınca katil olduğu ortaya çıktı.

İzmit'te sokakta arkadaşları ile sohbet ederken başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Olay dün gece saatlerinde İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Alim , motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaştı. Arkadaşlarını görünce motosikletini durduran Kazancı, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansla SEKA Devlet Hastanesine kaldıran Kazancı hayatını kaybetti.

Alkol aldığı arkadaşı dayısını öldürdü tutuklandı

Olayın ardından inceleme yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri, kurşunun geldiği tespit edilen evdeki ölen Kazancı'nın yeğeni Hüseyin Ü.'yü (26) gözaltına aldı. Emniyet götürülen Hüseyin Ü. ifadesinde Doğan K.(30) ile evde alkol aldıkları sırada sokaktan gürültüler geldiğini, buna sinirlenen Doğan K.'nin silahına sarılarak sokağa doğru ateş ettiğini söyledi. Daha sonra sokaktan gelen bağrışmalar üzerine dışarı çıktığını söyleyen Hüseyin Ü., dayısı Alim Kazancı'yı kanlar içinde yerde gördüğünü belirtti. Emniyette hakkında inceme yapılan Hüseyin Ü.'nün 6 farklı olaydan kaydı olduğu, kesinleşmiş 1.5 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edilerek sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu

İfadenin ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Doğan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Yahyakaptan Mahallesi'nde olduğu belirlenen Doğan K., saklandığı konteyner içinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Doğan K. sokaktan gelen gürültü sonrası sinirlenerek havaya ateş açtığını, Kazancı'yı yerde yatarken görünce de olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Cinayet zanlısı Doğan K.'nın ise yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan Doğan K. daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kazancı, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:19 Danimarkalı DEAŞ üyesi, ülkesine gönderildi
16:22 15 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yayaya çarptı
16:16 Kaçak içki ele geçirildi
16:19 Manisalı muhtardan 5 gündür haber alınamıyor
16:11 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayına sipariş götüren kebapçı konuştu
13:48 Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti
09:00 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı
00:02 Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı
23:28 Üşüyen yaralı genç kızın üzerini itfaiye erleri montlarıyla örttü
21:28 Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 16:28:16