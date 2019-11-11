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Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu, konteynerin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı

Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu, konteynerin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı Alkol aldığı arkadaşı dayısını öldürdü tutuklandıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran bir şahsın başından vurularak öldürülmesi olayının...

11.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:41
Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu, konteynerin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı
Alkol aldığı arkadaşı dayısını öldürdü tutuklandı
KOCAELİ - 'nin ilçesinde sokakta gördüğü arkadaşlarına selam vermek için duran bir şahsın başından vurularak öldürülmesi olayının zanlısı konteynerde saklanırken yakalandı. Şahsın arkadaşıyla alkol alırken sokaktan gelen seslere sinirlenip ateş açınca katil olduğu ortaya çıktı.
İzmit'te sokakta arkadaşları ile sohbet ederken başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı yakalandı. Olay dün gece saatlerinde İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaştı. Arkadaşlarını görünce motosikletini durduran Kazancı, nerden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansla SEKA Devlet Hastanesine kaldıran Kazancı hayatını kaybetti.
Alkol aldığı arkadaşı dayısını öldürdü tutuklandı
Olayın ardından inceleme yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri, kurşunun geldiği tespit edilen evdeki, ölen Kazancı'nın yeğeni Hüseyin Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyet götürülen Hüseyin Ü. ifadesinde Doğan K.ile evde alkol aldıkları sırada sokaktan gürültüler geldiğini, buna sinirlenen Doğan K.'nin silahına sarılarak sokağa doğru ateş ettiğini söyledi. Daha sonra sokaktan gelen bağrışmalar üzerine dışarı çıktığını söyleyen Hüseyin Ü., dayısı Alim Kazancı'yı kanlar içinde yerde gördüğünü belirtti. Emniyette hakkında inceme yapılan Hüseyin Ü.'nün 6 farklı olaydan kaydı olduğu, kesinleşmiş 1.5 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edilerek sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu
İfadenin ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Doğan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Yahyakaptan Mahallesi'nde olduğu belirlenen Doğan K., saklandığı konteyner içinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Doğan K. sokaktan gelen gürültü sonrası sinirlenerek havaya ateş açtığını, Kazancı'yı yerde yatarken görünce de olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Cinayet zanlısı Doğan K.'nın ise yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan Doğan K. daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Sokaktan gelen seslere sinirlenince katil oldu, konteynerin içerisinde yakalanarak gözaltına alındı

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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