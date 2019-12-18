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Söke Basket üçte üç yaptı

Türkiye Basketbol Federasyonu 2019-2020 sezonunda, Aydın Büyük Erkekler Liginde mücadele eden Söke Basket Spor Kulübü, üçte üç yaptı.

18.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:22Söke Basket üçte üç yaptı
Türkiye Federasyonu 2019-2020 sezonunda, Büyük Erkekler Liginde mücadele eden Basket Kulübü, üçte üç yaptı.

Son maçında Efeler Gelişim Spor ile kendi sahasında karşılaşan Söke Basket, rakibini 84-40 gibi farklı bir skorla yendi. Liginde daha önce Didim Belediyespor'u 105-57, Efespor'u 79-36'lık skorlarla geçen Söke Basket, Efeler Gelişim'i de Söke'den eli boş gönderdi. Söke Basket Spor Kulübü 21 Aralık Cumartesi günü Koçarlı Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Söke Basket Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Büyük Erkek takımımız ligde üçte üç yaparak yoluna kayıpsız devam etme başarısını gösterdi. Cumartesi günü Koçarlı deplasmanına gidecek olan takımımız dörtte dört için sahada olacak. Bizleri tribünde yalnız bırakmayan tüm basketbol severlere teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN

basketbol, Aydın, Söke, Spor

Kaynak: İHA

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