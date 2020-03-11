Söke Belediye personeline koronavirüs bilgilendirmesi
Söke Belediyesi personeline koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.
11.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:34
Söke Belediyesi personeline koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.
Dünya çapında etkisini gösteren ve endişeyi arttıran koronavirüs (Kovid-19) hakkında eğitim toplantısı düzenlenerek, yeni tip virüs ve korunma yolları hakkında Söke Belediyesi personeli bilgilendirildi. Söke Belediyesi iş yeri hekimi Dr. Zafer Şentürk tarafından yapılan sunum Söke Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Dr. Şentürk; belediye personeline koronavirüs başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, korunma ve mücadele yolları ile ilgili bilgiler verdi. - AYDIN
Dünya çapında etkisini gösteren ve endişeyi arttıran koronavirüs (Kovid-19) hakkında eğitim toplantısı düzenlenerek, yeni tip virüs ve korunma yolları hakkında Söke Belediyesi personeli bilgilendirildi. Söke Belediyesi iş yeri hekimi Dr. Zafer Şentürk tarafından yapılan sunum Söke Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Dr. Şentürk; belediye personeline koronavirüs başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, korunma ve mücadele yolları ile ilgili bilgiler verdi. - AYDIN
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Kaynak: İHA
Etiketler : Söke Belediyesi, Söke, Güncel
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