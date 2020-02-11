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Söke Belediyesi 'Giysi Bank' gönül köprüsü Kuruyor

Söke Belediyesi, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysileri alıyor, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

11.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:29Söke Belediyesi 'Giysi Bank' gönül köprüsü Kuruyor
Belediyesi, kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysileri alıyor, ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Bağışçılardan toplanan giysiler, Bedesten Çarşı'da bulunan Giysi Bank aracılığı ile vatandaşlara dağıtılıyor. Giysiye ihtiyacı olan vatandaşlar Giysi Bank'a gelerek, istedikleri kıyafetleri düzenli şekilde alabiliyor.

Söke Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımız ihtiyaç fazlası ve kullanılabilir durumdaki giysilerini ya da giysi bağışlarını Söke Belediyemize ulaştırmaya devam edebilirler. Giysiler Bedesten Giysi Bank'a ulaştırılabileceği gibi Söke Belediyesi Semt Evleri'ne de bırakılabilir. Ayrıca 444 21 93 numaralı telefondan Söke Belediyesi'ne ulaşan vatandaşlar, kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir" denildi. - AYDIN

Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Kaynak: İHA

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